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В Одессе ночью сгорело 16 пляжных домиков

В Одессе сгорело 600 квадратных метров территории на морском побережье

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Пожар уничтожил 16 домиков для отдыха (куреней) и здание приемной. Жертв и пострадавших нет.

За два часа спасателям удалось локализовать пожар. К спасательной операции привлекли 18 единиц спасательной техники, 74 спасатели, представителей Нацгвардии, Нацполиции и бригады скорой медицинской помощи.

Во время тушения взорвались бытовые газовые баллоны с газом прропан.

По словам Александра Крицкого, заместителя начальника ГСЧС Украины в Одесской области, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем в одном из куреней.

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