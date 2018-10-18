В Мариуполе постоянное жилье получил батальон морской пехоты

18 октября, 2018, 23:12

На Донетчине 503-й отдельный батальон морской пехоты получил место своего постоянного дислоцирования в Мариуполе

Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

Военная часть разместится в бывшем здании школы-интерната №2. Сейчас в помещении идет ремонт.

Командир батальона Вадим Сухарецкий отмечает, что часть была создана, чтобы защищать Мариуполь. Однако места дислокации батальона постоянно менялись. Теперь военные, наконец, получили место постоянного расположения.

Военные также пообещали проводить патрулирования окрестностей и организовывать экскурсии школьников в музей, который располагается в здании интерната.