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В Киеве улицу Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины


фото: ukraina.ru
Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе столицы на улицу Кубанской Украины

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Новое название выбрано для восстановления исторической памяти про казачье государственное образование на Кубани", - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение инициативы продолжалось с 29 мая до 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД - "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов". Пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения.

Улица Кубанской Украины (Маршала Жукова) расположена в жилом массиве Лесной. Она пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая (в связи с расположенным на ее начале научно-исследовательским институтом полиграфической промышленности). В честь советского военного деятеля маршала СССР Георгия Жукова улицу переименовали в 1974 году.

Кубанская Украина (Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика) - казачье государственное образование на Кубани в 1918-1920 годах, просуществовавшее 1 год и 9 месяцев. Первая конституция КНР провозгласила ее состав из Кубанской области, Чорноморщини (Черноморской губернии), Ставрополья (Ставропольской губернии), Терщини (Терской области). Также проводились переговоры с Горной республикой (современный Дагестан).

20 января 1918 года Законодательный Совет Самостоятельной Кубанской Народной Республики приняло резолюцию о приобщении Кубани на федеративных началах Украинской Народной Республики, но через агрессию Советской России это объединение не состоялось. 17 марта 1920 года Кубанскую Республику уничтожили большевики.

  • Напомним, 15 мая 2015 года президент Петр Порошенко подписал пакет законов о декоммунизации, в частности "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" и "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики".
  • По данным Украинского института национальной памяти, в рамках декоммунизации в Украине переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали почти 2,5 тыс. памятников (большинство - памятники Ленину).
  • Комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в рамках декоммунизации.
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