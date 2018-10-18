В Киеве улицу Жукова переименовали в улицу Кубанской Украины

18 октября, 2018, 14:22

Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе столицы на улицу Кубанской Украины

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"Новое название выбрано для восстановления исторической памяти про казачье государственное образование на Кубани", - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение инициативы продолжалось с 29 мая до 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД - "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов". Пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения.

Улица Кубанской Украины (Маршала Жукова) расположена в жилом массиве Лесной. Она пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Улица возникла в середине 1960-х годов под названием Полиграфическая (в связи с расположенным на ее начале научно-исследовательским институтом полиграфической промышленности). В честь советского военного деятеля маршала СССР Георгия Жукова улицу переименовали в 1974 году.

Кубанская Украина (Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика) - казачье государственное образование на Кубани в 1918-1920 годах, просуществовавшее 1 год и 9 месяцев. Первая конституция КНР провозгласила ее состав из Кубанской области, Чорноморщини (Черноморской губернии), Ставрополья (Ставропольской губернии), Терщини (Терской области). Также проводились переговоры с Горной республикой (современный Дагестан).

20 января 1918 года Законодательный Совет Самостоятельной Кубанской Народной Республики приняло резолюцию о приобщении Кубани на федеративных началах Украинской Народной Республики, но через агрессию Советской России это объединение не состоялось. 17 марта 1920 года Кубанскую Республику уничтожили большевики.