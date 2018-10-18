В Афганистане произошла перестрелка после совещания с командиром миссии НАТО
Стрельба произошла вскоре после визита генерала армии Соединенных Штатов Остина Скотта Миллера, сообщает The National.
В результате инцидента два гражданина США получили ранения, сообщил пресс-секретарь НАТО. По его словам, во время инцидента погиб также местный оператор.
Командир поддержки Миссии НАТО в Афганистане Остин Миллер не пострадал.
"Сегодня в кандагарском дворце произошло чрезвычайное происшествие. По предварительным данным, инцидент произошел между афганцами. Два американца были ранены во время перестрелки, и они были эвакуированы медицинскими работниками", - сказал представитель НАТО в афганской миссии полковник Кнут Петерс.
Местные жители в Кандагаре сообщили, что услышали громкий взрыв, а затем звуки стрельбы. Генерал Разик, известный как один из наиболее влиятельных представителей силовых структур на юге Афганистана, был известен пренебрежением правилами и нарушением прав человека.
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