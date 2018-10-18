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Ученые показали, как "поют" тающие ледники

Американский геофизический союз опубликовал видео с "пением" тающих ледников на шельфе Росса

Видео опубликовано на YouTube-канале союза.

Подобный звуковой эффект возникает под влиянием сильных ветров. Они продувают тающие ледники и вызывают сильные вибрации, создавая почти постоянную полосу сейсмических "тонов", которые ученые могли бы потенциально использовать для контроля за изменениями состояния ледников издалека.

В сообщении союза отмечается, что в оригинале ледники "поют" на низких частотах - чтобы услышать звук, исследователи ускорили запись в 1,2 тыс. раз.

  • Ученые из Университета Монаша подсчитали, что к 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз.
  • Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
  • Таяние крупнейших ледников за климатических изменений может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным
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