Ученые показали, как "поют" тающие ледники

18 октября, 2018, 08:42

Американский геофизический союз опубликовал видео с "пением" тающих ледников на шельфе Росса

Видео опубликовано на YouTube-канале союза.

Подобный звуковой эффект возникает под влиянием сильных ветров. Они продувают тающие ледники и вызывают сильные вибрации, создавая почти постоянную полосу сейсмических "тонов", которые ученые могли бы потенциально использовать для контроля за изменениями состояния ледников издалека.

В сообщении союза отмечается, что в оригинале ледники "поют" на низких частотах - чтобы услышать звук, исследователи ускорили запись в 1,2 тыс. раз.