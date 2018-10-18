Турчинов назвал "осенним обострением" заявления РФ относительно ситуации в Украине

18 октября, 2018, 22:36

Заявление Госдумы Российской Федерации "относительно обострения ситуации в Украине" глава СНБОУ Александр Турчинов квалифицировали как "осеннее обострение" в головах российских военных

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины написал в своем Facebook.

"Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты. В Украине нет ни одного обострения ситуации, на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. Есть только осеннее обострение в умах российского военно-политического руководства", - написал Турчинов.

По его словам, Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стала авангардом противостояния “на всех возможных фронтах и направлениях” российской агрессии.

"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - подчеркнул секретарь СНБО.