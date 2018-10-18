Турчинов назвал "осенним обострением" заявления РФ относительно ситуации в Украине
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины написал в своем Facebook.
"Заявление Госдумы РФ является свидетельством неадекватной агрессивности и трусости российской политической элиты. В Украине нет ни одного обострения ситуации, на которое ссылаются в своем заявлении российские депутаты. Есть только осеннее обострение в умах российского военно-политического руководства", - написал Турчинов.
По его словам, Украина выполняет все взятые на себя международные обязательства, и действительно стала авангардом противостояния “на всех возможных фронтах и направлениях” российской агрессии.
"Трусливо прячась за свой ядерный потенциал, которым Путин сегодня в очередной раз угрожал, обещая уничтожить цивилизованный мир, российские депутаты перешли к прямым угрозам Украине, но эти угрозы вызывают не страх, а презрение к их авторам", - подчеркнул секретарь СНБО.
- Напомним, Госдума Российской Федерации приняла заявление, в котором угрожает Украине "катастрофическими последствиями" в случае "нового наступления на Донбассе".
- А президент РФ Путин заявил, что не боится уничтожения россиян в результате ядерной войны, поскольку они, по его словам, "попадут в рай".
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-