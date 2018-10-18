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Тренер соперника сборной Украины уволился из-за пьянки в команде


фото: Footboom.com
Главный тренер соперника украинцев в Лиге наций Ян Козак уволился из сборной Словакии из-за пьянства среди футболистов

Об этом заявил сам тренер, сообщает Football Italia.

"Всем, в том числе и фанатам, следует узнать, что на самом деле произошло. В тот вечер я пересматривал матч с чехами и узнал, что игроки пошли пьянствовать. Это было действительно больно, это был словно пощечина. Я хотел, чтобы эти семеро игроков признались, поэтому я смотрел им в глаза. Я мог бы притвориться, что ничего не случилось, но это не в моем стиле. Я бы мог всех их выкинуть из команды, но в моей ли это компетенции? Я не могу себе представить будущее Словакии без Дубравки, Шкриньяра, Лоботки и Вайсса. Поэтому я решил уйти сам", - рассказал Козак.

 

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