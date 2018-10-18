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Трагедия в Керчи: в столичных школах и детсадах проверят видеонаблюдение

В связи с массовым убийством в Керчи мэр Киева Виталий Кличко приказал проверить работу системы видеонаблюдения во всех столичных школах, садиках и других учебных заведениях

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.

"Я общался с руководителем киевской полиции относительно упреждающих мер. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь - во всех учебных заведениях столицы”, - добавил Виталий.

Мэр также напомнил, что все детские сады и школы Киева оборудованы системами видеонаблюдения. Информация с этих камер передается городскому дата-центру. Этими данными пользуются работники правоохранительных органов.

Кличко отметил, что проверка систем видеонаблюдения должна показать, где есть слабые места, которые надо доработать, чтобы не случилось такой трагедии, как в Керчи.

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