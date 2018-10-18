Трагедия в Керчи: в столичных школах и детсадах проверят видеонаблюдение
18 октября, 2018, 13:03
В связи с массовым убийством в Керчи мэр Киева Виталий Кличко приказал проверить работу системы видеонаблюдения во всех столичных школах, садиках и других учебных заведениях
Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.
"Я общался с руководителем киевской полиции относительно упреждающих мер. Также я дал поручение городским службам проверить все системы видеонаблюдения, в первую очередь - во всех учебных заведениях столицы”, - добавил Виталий.
Мэр также напомнил, что все детские сады и школы Киева оборудованы системами видеонаблюдения. Информация с этих камер передается городскому дата-центру. Этими данными пользуются работники правоохранительных органов.
Кличко отметил, что проверка систем видеонаблюдения должна показать, где есть слабые места, которые надо доработать, чтобы не случилось такой трагедии, как в Керчи.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракт путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели человек с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнование украинцам, которые потеряли близких.
- По состоянию на утро 18 октября количество погибших, включая Росляковим, возросло до 20 человек, еще 5 - в коме. Впоследствии стало известно, что еще одна девушка умерла в стационаре.
- Отметим, что в массовом убийстве людей в колледже подозревают Владислава Рослякова 2000 года рождения, который, по предварительной версии, застрелился на месте событий
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