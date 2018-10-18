Tinder для шахматистов: World Chess запустила приложение, которое ищет партнера "на партию"

18 октября, 2018, 15:48

Компания World Chess, которая организовывает шахматные турниры, и стартап Pure запустили приложение для знакомств. Но здесь будут искать не партнеров для отношений, а партнеров на шахматную партию

Об этом говорится на сайте Chess.com.

Приложение под названием Mates доступно для смартфонов с операционной системой iOS и Android и позволяет найти пользователя, который будет готов сыграть в шахматы в ближайший час.

Mates работает по аналогии с Tinder - на основе геолокации пользователя ищет игроков поблизости. При этом профиль пользователя активен лишь в течение часа.

Роман Сидоренко, основатель Pure, говорит "Хороший секс имеет много общего с хорошей игрой в шахматы: это как страстное, напряженное, неуверенное и увлекательное, и так же, как в сексе, никто не хочет ждать, пока другой человек сделает движение. Вместе с Всемирными шахматами мы хотели создать приложение, которое позволит людям быть спонтанным в своих желаниях".

"Play Chess With" rhymes with "Have Sex With"...



Coincidence? I think not...



Not sure this is the best use of our time or "brand" as #chess players but OK, @theworldchess has their own ideas about that! https://t.co/V32bNNgF1B pic.twitter.com/ojaPwuz2SR — Daniel Rensch (@DanielRensch) 16 октября 2018 г.

"Наша цель - найти способ объединить миллионы поклонников и снова сделать шахматы лайфстайлом. Мы решили сотрудничать с Pure, потому что хотели создать такой сервис, который бы мгновенно удовлетворял запросы пользователей и поиск партнера для шахматной партии не занимал бы вечность. Мы хотим, чтобы все проводили меньше времени в телефонах и больше встречались за шахматной доской", - говорит президент компании World Chess Илья Мерензон.