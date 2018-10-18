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Terrafugia начала принимать заказы на первые летающие машины

Компания Terrafugia начала прием заказов на свою машину со складывающимися крыльями

Как пишет Carbuzz, формально транспорт считается "самолетом, приспособленным для передвижения по дорогам".

Летающий автомобиль Terrafugia разрабатывается с 2008 года, первые испытания аппарата прошли в 2009 году. Максимальная дальность полета составит 644 км, скорость - 161 км/час.

Складные крылья позволяют машине передвигаться по земле со скоростью до 100 км/час. Фактически, автомобиль представляет собой нетипичный компактный самолет.

Terrafugia Transition оснащен гибридным газово-электрическим двигателем. Особая заслонка позволяет активировать функцию Boost, которая на короткое время увеличивает мощность. Для безопасности пассажира в транспорт встроенная парашютно-спасательная система и четыре подушки безопасности. Для управления водителю нужна лицензия пилота.

Официально стоимость не объявлена, но по слухам это от 280 до 330 тысяч долларов. Terrafugia - американская компания, приобретенная в 2017 году китайским автогигантом Geely. Несмотря на то, что они не единственные, кто проектирует летающие автомобили Terrafugia стала первой компанией, начавшей серийное производство и официально объявившей о старте продаж.

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