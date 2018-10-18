Terrafugia начала принимать заказы на первые летающие машины

18 октября, 2018, 16:26

Компания Terrafugia начала прием заказов на свою машину со складывающимися крыльями

Как пишет Carbuzz, формально транспорт считается "самолетом, приспособленным для передвижения по дорогам".

Летающий автомобиль Terrafugia разрабатывается с 2008 года, первые испытания аппарата прошли в 2009 году. Максимальная дальность полета составит 644 км, скорость - 161 км/час.

Складные крылья позволяют машине передвигаться по земле со скоростью до 100 км/час. Фактически, автомобиль представляет собой нетипичный компактный самолет.

Terrafugia Transition оснащен гибридным газово-электрическим двигателем. Особая заслонка позволяет активировать функцию Boost, которая на короткое время увеличивает мощность. Для безопасности пассажира в транспорт встроенная парашютно-спасательная система и четыре подушки безопасности. Для управления водителю нужна лицензия пилота.

Официально стоимость не объявлена, но по слухам это от 280 до 330 тысяч долларов. Terrafugia - американская компания, приобретенная в 2017 году китайским автогигантом Geely. Несмотря на то, что они не единственные, кто проектирует летающие автомобили Terrafugia стала первой компанией, начавшей серийное производство и официально объявившей о старте продаж.