Terrafugia начала принимать заказы на первые летающие машины
Как пишет Carbuzz, формально транспорт считается "самолетом, приспособленным для передвижения по дорогам".
Летающий автомобиль Terrafugia разрабатывается с 2008 года, первые испытания аппарата прошли в 2009 году. Максимальная дальность полета составит 644 км, скорость - 161 км/час.
Складные крылья позволяют машине передвигаться по земле со скоростью до 100 км/час. Фактически, автомобиль представляет собой нетипичный компактный самолет.
Terrafugia Transition оснащен гибридным газово-электрическим двигателем. Особая заслонка позволяет активировать функцию Boost, которая на короткое время увеличивает мощность. Для безопасности пассажира в транспорт встроенная парашютно-спасательная система и четыре подушки безопасности. Для управления водителю нужна лицензия пилота.
Официально стоимость не объявлена, но по слухам это от 280 до 330 тысяч долларов. Terrafugia - американская компания, приобретенная в 2017 году китайским автогигантом Geely. Несмотря на то, что они не единственные, кто проектирует летающие автомобили Terrafugia стала первой компанией, начавшей серийное производство и официально объявившей о старте продаж.
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