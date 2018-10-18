Сыроид рассказала, как рассматривали проект бюджета
18 октября, 2018, 21:37
Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид рассказала, как проходила работа над бюджетом во время заседания профильного комитета накануне, 17 октября
О том, что огромное количество поправок и предложений, внесенных народными депутатами, бюджетный комитет рассмотрел в спешке, Сыроид рассказала в эфире Еспресо.TV
"Заседание бюджетного комитета длилось часа два. Они тянули до шести... как сказала одна из наших помощниц - там стоял запах шпрот и виски, которые сопровождают принятие бюджета. А потом они быстренько, за два часа все прогнали, отклонив все, что им надо отклонить и поделив все, что им надо поделить. И это называется тяжелый труд", - отметила Сыроид.
- Напомним, Верховная Рада в четверг, 18 октября, одобрила проект бюджета в первом чтении.
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