Сущенко написал письмо из московского СИЗО

18 октября, 2018, 16:42

Политзаключенный Роман Сущенко написал письмо адвокату Марку Фейгину и сообщил, что находится в СИЗО "Матросская тишина"

Соответствующее письмо Фейгин опубликовал в Twitter.

По словам Фейгина, Сущенко там находится на тюремной "сборке", в настоящее время местонахождение Романа неизвестно.

Как сообщил Фейгин "Укринформу", 7-8 октября Сущенко был перемещен в сборный пункт. Сколько он там находился адвокату неизвестно, но никаких обращений пока готовить не будет, поскольку это в рамках закона РФ.

"Подождем еще 2,5-3 недели от начала процесса этапирования, значит – до конца октября. Надеюсь, к тому времени нужная информация появится. Если же нет, будем слать запросы", - сказал Фейгин.