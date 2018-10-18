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Сущенко написал письмо из московского СИЗО


фото: тасс
Политзаключенный Роман Сущенко написал письмо адвокату Марку Фейгину и сообщил, что находится в СИЗО "Матросская тишина"

Соответствующее письмо Фейгин опубликовал в Twitter.

По словам Фейгина, Сущенко там находится на тюремной "сборке", в настоящее время местонахождение Романа неизвестно.

Как сообщил Фейгин "Укринформу", 7-8 октября Сущенко был перемещен в сборный пункт. Сколько он там находился адвокату неизвестно, но никаких обращений пока готовить не будет, поскольку это в рамках закона РФ.

"Подождем еще 2,5-3 недели от начала процесса этапирования, значит – до конца октября. Надеюсь, к тому времени нужная информация появится. Если же нет, будем слать запросы", - сказал Фейгин.

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