Сущенко написал письмо из московского СИЗО
18 октября, 2018, 16:42
Политзаключенный Роман Сущенко написал письмо адвокату Марку Фейгину и сообщил, что находится в СИЗО "Матросская тишина"
Соответствующее письмо Фейгин опубликовал в Twitter.
По словам Фейгина, Сущенко там находится на тюремной "сборке", в настоящее время местонахождение Романа неизвестно.
Как сообщил Фейгин "Укринформу", 7-8 октября Сущенко был перемещен в сборный пункт. Сколько он там находился адвокату неизвестно, но никаких обращений пока готовить не будет, поскольку это в рамках закона РФ.
"Подождем еще 2,5-3 недели от начала процесса этапирования, значит – до конца октября. Надеюсь, к тому времени нужная информация появится. Если же нет, будем слать запросы", - сказал Фейгин.
Роман прислал письмо из «Матросской тишины». Он там находился на тюремной сборке. Где сейчас не знаем. pic.twitter.com/pYhAiW5DaQ— Mark Feygin (@FeyginMark) 18 октября 2018 г.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов. Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- У Сущенко ухудшается здоровье из-за плохих условий в СИЗО. Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников. Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец.
- 4 июня в Московской городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор про 12 лет лишения свободы для Сущенко.
- Общественный защитник Сущенко Марк Фейгин сообщил, что политзаключенный готов просить о помиловании и не собирается голодать.
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