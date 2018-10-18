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Стартап опробовал мини-версию биплана, который сможет летать год без посадки

Американский стартап UAVOS провел летные испытания мини-версии биплана ApusDuo , который может находиться в воздухе несколько месяцев без дополнительной посадки

Об этом говорится в сообщении компании.

Такие устройства можно использовать для обеспечения интернет-покрытия, ретрансляции сигналов, разведки и проведения опытов.

Прототип разработали специально для тестирования алгоритмов управления, включающих взлет и посадку, полную проверку аэродинамики.

Уменьшенная версия в длину достигает 10 метров. В полноценной версии устройство будет иметь размах крыльев до 28 метров, и сможет оставаться в воздухе на срок до 1 года.

Конструкция состоит из трех фюзеляжей, в носовой и хвостовой частях которых установлены крылья. Управление полетом ApusDuo будет происходить с помощью управляемого деформирования гибкого крыла, а движение - за счет трех электромоторов.

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