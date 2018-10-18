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Стали известны имена погибших во время массового убийства в Керчи. Список

Оккупационное "правительство" Крыма обнародовало список 20 погибших в политехническом колледже в Керчи во время массового убийства, которое совершил один из студентов

Имена погибших обнародованы на сайте оккупационного "правительства".

Во время трагедии погибли:

Степаненко Сергей Александрович, 2003 года рождения;

Каримов Роман Валерьевич 1997 года рождения;

Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения;

Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения;

Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения;

Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения;

Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения;

Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения;

Джуран Руден Ришатович 2001 года рождения;

Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения;

Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения;

Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения;

Пипенко Даниил Игоревич 2002 года рождения;

Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения;

Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения;

Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения;

Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения;

Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения;

Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.

20-й погибший - убийца Владислав Росляков 2000 года рождения, который, по предварительной версии, застрелился.

  • Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
  • В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракт путем подрыва взрывного устройства.
  • Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами.
  • Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
  • По состоянию на утро 18 октября количество погибших возросло до 20 человек, еще 5 - в коме.
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