Стали известны имена погибших во время массового убийства в Керчи. Список
Имена погибших обнародованы на сайте оккупационного "правительства".
Во время трагедии погибли:
Степаненко Сергей Александрович, 2003 года рождения;
Каримов Роман Валерьевич 1997 года рождения;
Устенко Людмила Александровна 1953 года рождения;
Перепелкин Егор Андреевич 1999 года рождения;
Журавлева Анна Александровна 1998 года рождения;
Вердибоженко Владислав Евгеньевич 2003 года рождения;
Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения;
Лысенко Руслан Валерьевич 2000 года рождения;
Джуран Руден Ришатович 2001 года рождения;
Лазарев Владислав Витальевич 1999 года рождения;
Лавринович Алексей Витальевич 1999 года рождения;
Флоренский Никита Данилович 2002 года рождения;
Пипенко Даниил Игоревич 2002 года рождения;
Чегерест Дарья Александровна 2002 года рождения;
Моисеенко Александр Владимирович 1972 года рождения;
Бакланова Анатсасия Вячеславовна 1991 года рождения;
Бакланова Светлана Юрьевна 1961 года рождения;
Кудрявцева Лариса Борисовна 1956 года рождения;
Болдина Ксения Александровна 2000 года рождения.
20-й погибший - убийца Владислав Росляков 2000 года рождения, который, по предварительной версии, застрелился.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракт путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели людей с автоматами.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
- По состоянию на утро 18 октября количество погибших возросло до 20 человек, еще 5 - в коме.
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