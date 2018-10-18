США предложили ВМС Украины фрегата, - СМИ
18 октября, 2018, 18:22
Соединенные Штаты Америки предложили Военно-морским Силам ВСУ фрегаты типа Oliver Hazard Perry
Об этом сообщил "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.
Согласно полученной информации, США направили через военного атташе письмо в адрес Министерства обороны Украины относительно предоставления военно-технической помощи Вооруженным силам, в том числе для ВМС.
"В числе предложенного рассматривается вопрос получения фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что эти фрегаты могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий.
- Напомним, ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- В морском порту в городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине патрульных катеров класса Island.
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