США предложили ВМС Украины фрегата, - СМИ

18 октября, 2018, 18:22

Соединенные Штаты Америки предложили Военно-морским Силам ВСУ фрегаты типа Oliver Hazard Perry

Об этом сообщил "Украинский милитарный портал" со ссылкой на собственные источники.

Согласно полученной информации, США направили через военного атташе письмо в адрес Министерства обороны Украины относительно предоставления военно-технической помощи Вооруженным силам, в том числе для ВМС.

"В числе предложенного рассматривается вопрос получения фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США и могут быть переданы в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article)", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что эти фрегаты могут значительно повысить обороноспособность ВС Украины на Черноморском и Азовском театре военных действий.