Спецслужбы перевели в усиленный режим для защиты выборов-2019 от российских хакеров
Об этом он заявил во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Отмечается, что на заседании решили усилить киберзащита, а также создать единую интерактивную базу данных о киберинцидентах. Структурам, которые отвечают за кибербезопасность, поручили выявлять, предупреждать и локализовать возможные кибератаки.
Кроме этого, Национальная полиция должна будет обеспечить охрану телекоммуникационного оборудования и телекоммуникационных сетей, а также образовать рабочую группу для функционирования Единой информационно-аналитической системы "Выборы".
По словам Турчинова, обоснованно можно считать, что российское руководство постарается использовать избирательный процесс для реализации планов гибридной агрессии против Украины.
"Опыт США, стран Западной Европы свидетельствует, что Кремль будет пытаться повлиять через кибернетический и информационное пространство на общественно-политические процессы, поэтому информационная и кибербезопасность выборов потребует слаженной и скоординированной работы многих государственных институтов", - отметил Турчинов.
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- Напомним, в Верховной Раде приняли закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" 5 октября 2017 года.
- Закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" вступил в силу 9 мая.
- Павел Климкин заявил, что с начала войны хакеры РФ более 6 тысяч раз атаковали Украину.
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