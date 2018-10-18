Создателям GTA V разрешили обыскать жилище разработчиков чит-программ к игре

18 октября, 2018, 15:25

Издателю видеоигры Grand Theft Auto V дали право обыскать дома пяти человек, обвиняемых в создании чит-программ для игры

Об этом пишет ВВС.

Австралийский федеральный суд разрешил Rockstar Games и ее материнской компании Take-Two Interactive обыскать объекты в Мельбурне на предмет доказательства создания чит-программ внутри игры GTA V. Власти также заморозили активы пятерых подозреваемых.

Чит вышел шесть месяцев назад и позволил игрокам, которые заплатили около 40 долларов за манипуляцию игровой средой, генерировать виртуальную валюту и использовать функцию "божественного режима", которая делает игроков непобедимыми.

В компании прокомментировали, что такое программное обеспечение "подрывает удовольствие для пользователей, которые играют честно в онлайн-режимах".

Согласно тексту новостного сайта Torrent Freak, который впервые сообщил об инциденте, это первый случай, когда власть принимает такие жесткие меры против читеров. Главный редактор издания Mashable Эрнесто ван дер Сар отметил, что "порядок поиска подозреваемых и замораживание счетов выходит за рамки того, что я когда-либо видел в каких-либо случаях, связанных с мошенничеством".

"Это показывает, что правообладатели и суд относятся к этому вопросу довольно серьезно. Многие мошенники могут считать, что это относительно безвредная деятельность, но они нарушают процесс игры для легальных игроков. Rockstar Games и Take-Two Interactive Software будут преследовать предполагаемых разработчиков этих читов, которые часто продают и получают прибыль от своего программного обеспечения ".