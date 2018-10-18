Швейцарский суд отклонил жалобу РФ по компенсации за присвоенное имущество в Крыму

18 октября, 2018, 15:56

Федеральный суд Швейцарии подтвердил право Арбитражного суда Женевы на рассмотрение иска 12 украинских компаний о компенсации убытков за присвоение Россией объектов в оккупированном Крыму

Об этом говорится в решении суда от 16 октября 2018 года, передает "РБК-Украина".

Федеральный суд отклонил апелляцию РФ, обжаловавшей компетенцию Женевского арбитража.

Украинские компании через Арбитражный суд Женевы требуют от РФ возмещения убытков на сумму около $100 млн. Истцы заявляют, что во время оккупации Крыма в 2014 году РФ совершила действия, которые привели к экспроприации объектов недвижимости на полуострове. В частности, Россия нарушила Договор о защите инвестиций с Украиной от 1998 года.

Федеральный суд Швейцарии отметил, что в данном случае Арбитражный суд Женевы вправе рассматривать иски о защите инвестиций.

Ранее, в мае 2018 года, Третейский суд в Гааге постановил, что РФ должна оплатить украинским инвесторам компенсацию за аннексию Крыма на сумму $159 млн.

5 сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции украинских "дочек" российских банков, в которых есть доля государства: ВТБ, "Проминвестбанка" и "Сбербанка". Решение принято в связи с заявлением об обеспечении иска экс-председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета и еще 17 компаний, которые имели активы в Крыму, о признании и исполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 мая о взыскании с РФ компенсации за недвижимость.