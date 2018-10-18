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Сегодня в 22:20 телеканал Еспресо покажет телепроект "Новые лидеры”

Телеканал Еспресо в течение октября и ноября покажет все выпуски телевизионного проекта "Новые лидеры"

Программа создана медиа-группой StarLightMedia, «Новые лидеры» является общественной инициативой, которая реализуется в мультимедийном формате: в сети Интернет и в эфире двух украинских телевизионных каналов - ICTV и Еспресо.

13 и 14 октября зрители Еспресо уже смогли посмотреть отборочные туры проекта, сегодня, 18 октября в 22:20 в прямом эфире начнутся соревнования 10 финалистов конкурса.

Участники представят свои проекты — социально важные инициативы. В частности, бесплатные учебные центры для желающих открыть малый и средний бизнес, передвижной госпиталь в прифронтовой зоне Донецкой и Луганской областей, государственный национальный центр трансплантологии и другие.

Лучшие проекты выберут зрители путем смс-голосования. По результатам, один из конкурсантов покидает телешоу каждую неделю. Финалист получит миллион гривен на реализацию собственной идеи.

Несмотря на конкуренцию между участниками, все проекты достойны внимания, имеют большой потенциал и способны улучшить жизнь в нашей стране. Поэтому каждый лидер будет приглашен на отдельное интервью в передаче телеканала Еспресо, где он сможет рассказать о своей инициативе больше.

Поэтому, следите за “Новыми лидерами” по четвергам с 22.20.

Больше о проекте можно узнать здесь: https://novilidery.com/

 

 
 
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