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Российский военный самолет разбился на Азовском море

Учебный самолет Л-39 Минобороны России упал в воду возле Должанской косы на Азовском море

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Сообщается, что летчики после катапультирования упали в воду, и в настоящее время продолжаются поисковые работы. Как отмечается, российский самолет упал в 1,5 км от берега.

Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета, причиной аварии могла стать техническая неисправность. Самолет выполнял полет без боекомплекта.

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