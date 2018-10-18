Российский футбольный клуб погнали из еврокубков
18 октября, 2018, 13:16
УЕФА отстранил российский футбольный клуб "Рубин" от участия в еврокубковых турнирах
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Судебная палата УЕФА решила, что казанский клуб исключат из еврокубкового турнира в случае, если он пробьется в него по результатам в чемпионате России на протяжении двух следующих сезонов.
Такое решение принято арбитражной палатой УЕФА по финансовому контролю за то, что "Рубин" нарушил условия мирового соглашения по соблюдению правил финансового фэйр-плей.
У "Рубина" остается право обжаловать вердикт в Спортивном арбитражном суде.
- УЕФА может дисквалифицировать португальскую "Бенфику" за финансовые махинации руководства португальского клуба.
- Ранее "Милан" добился в Спортивном арбитражном суде отмены дисквалификации из еврокубков.
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