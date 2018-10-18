Россиян будут лишать свободы за нарушение правил въезда в Украину
Об этом говорится в законопроекте на сайте Верховной Рады.
Так, в Уголовный кодекс Украины внесена статья 331 с соответствующим содержанием.
"Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащие национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украина без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет ", - говорится в законопроекте.
Такие же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а за незаконное пересечение украинской границы с применением оружия будут сажать на срок от 5 до 8 лет.
Сейчас закон должны подписать голова Верховной Рады и президент Украины.
Отметим, въезд на временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины и Крыма через закрытые пункты пропуска на неподконтрольных Украины участках границы также является нарушением украинского законодательства.
Напомним, с начала 2018 граждане РФ при въезде в Украину должны сдавать свои биометрические данные.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-