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Россиян будут лишать свободы за нарушение правил въезда в Украину


фото: dpsu.gov.ua
Верховная Рада приняла законопроект №7017 об уголовной ответственности за незаконный въезд на территорию Украины

Об этом говорится в законопроекте на сайте Верховной Рады.

Так, в Уголовный кодекс Украины внесена статья 331 с соответствующим содержанием.

"Пересечение государственной границы Украины лицом, имеющим гражданство (подданство) государства-агрессора, или другим лицом в интересах государства-агрессора, противоречащие национальным интересам Украины, любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украина без соответствующих документов или документами, содержащими недостоверные сведения, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет ", - говорится в законопроекте.

Такие же действия, совершенные повторно или группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет, а за незаконное пересечение украинской границы с применением оружия будут сажать на срок от 5 до 8 лет.

Сейчас закон должны подписать голова Верховной Рады и президент Украины.

Отметим, въезд на временно оккупированных территориях Луганщины, Донетчины и Крыма через закрытые пункты пропуска на неподконтрольных Украины участках границы также является нарушением украинского законодательства.

Напомним, с начала 2018 граждане РФ при въезде в Украину должны сдавать свои биометрические данные.

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