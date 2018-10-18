Россия в 2016 году стала мировым лидером в "современном рабстве", - Совет Европы
Об этом говорится в заявлении Совета Европы по случаю европейского дня противодействия насильственному удержанию людей (рабству), передает "Укринформ".
По данным Совета Европы, в РФ в так называемом "современном рабстве" держали 8 млн человек.
"Принудительное удержание людей быстро приобретает преступного распространения в Европе. Это приобрело формы современной работорговли, которая распространяется в мире. Термин "современное рабство" все больше используется для определения широкого спектра нарушений прав человека, включая сексуальную эксплуатацию, принуждение к труду, удержания за долги, домашнее насилие, торговлю людьми, а также эксплуатацию детей и принуждение к браку", - заявляет Совет Европы.
Статистика Совета Европы свидетельствует, что в 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, положение которых подпадало под термин "современное рабство", около 15 млн из них - на территории Европы, в том числе 8 млн - в России.
- Напомним, в сентябре 2018 года на Прикарпатье задержали банду, которая принуждала к трудового рабства более 30 человек.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-