Россия в 2016 году стала мировым лидером в "современном рабстве", - Совет Европы

18 октября, 2018, 13:55

В 2016 году больше всего в мире людей, которых насильно удерживали в рабстве, было зафиксировано в России

Об этом говорится в заявлении Совета Европы по случаю европейского дня противодействия насильственному удержанию людей (рабству), передает "Укринформ".

По данным Совета Европы, в РФ в так называемом "современном рабстве" держали 8 млн человек.

"Принудительное удержание людей быстро приобретает преступного распространения в Европе. Это приобрело формы современной работорговли, которая распространяется в мире. Термин "современное рабство" все больше используется для определения широкого спектра нарушений прав человека, включая сексуальную эксплуатацию, принуждение к труду, удержания за долги, домашнее насилие, торговлю людьми, а также эксплуатацию детей и принуждение к браку", - заявляет Совет Европы.

Статистика Совета Европы свидетельствует, что в 2016 году в мире было зафиксировано 16,3 млн людей, положение которых подпадало под термин "современное рабство", около 15 млн из них - на территории Европы, в том числе 8 млн - в России.