Россия обещает помешать учением Украины с НАТО в Азовском море
Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".
"Сейчас Украина хочет призвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - сказал Лавров.
Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать
Российский министр также назвал провокацией против России со стороны НАТО модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе и учения при участии Украины и Грузии.
"Накопление вооружений на наших границах, настроение на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружением, и, наверное, вооружением других стран НАТО было легче выбирать наши границы - откровенно провокационные обучения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - заявил Лавров.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГПСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли в Азовское море через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря. ВМС показало видео, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
- Россия передала часть акватории Азовского моря своим военным. В ЕС заявили о необходимости новых санкций против РФ за агрессию в Азовском море.
- В НАТО обеспокоены российскими провокациями в Черном море.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-