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Россия обещает помешать учением Украины с НАТО в Азовском море


фото: politeka
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что его страна помешает Украине в случае проведения совместных с НАТО военных учений в Азовском море

Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

"Сейчас Украина хочет призвать натовские учения в Азовское море, но туда уже нельзя будет пройти, потому что наш договор с Украиной требует обоюдного согласия для прохода военных кораблей в Азовское море. Но они этого хотят, и им в этом активно потакают", - сказал Лавров.

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Российский министр также назвал провокацией против России со стороны НАТО модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе и учения при участии Украины и Грузии.

"Накопление вооружений на наших границах, настроение на модернизацию транспортной инфраструктуры в Европе с тем, чтобы американским тяжелым вооружением, и, наверное, вооружением других стран НАТО было легче выбирать наши границы - откровенно провокационные обучения, не наши с Китаем посреди Сибири, а в Украине, в Грузии и в Черном море", - заявил Лавров.

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