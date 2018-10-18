Россия модернизировала ядерные бункеры в Калининградской области, - CNN
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.
На снимках со спутника, которые были сделаны с 19 июля по 1 октября, видно, что на этих объектах ведется масштабная модернизация.
Фотографии также свидетельствуют о строительстве еще 40 новых бункеров рядом с Приморском. Эти конструкции окружают старые бункеры.
Изображение от 18 июля показывает бункеры в стадии строительства, а через 10 недель они выглядят завершенными.
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По спутниковым снимкам также видно, что модернизация проведена в Черняховске, на территории базы, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале база получила ядерные ракеты Искандер, отмечает телеканал.
Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке Джеймс Фогго в комментарии CNN заявил, что усиление российских позиций в Калининградской области не остановит НАТО.
Российская сторона публикацию телеканала пока никак не прокомментировала.
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