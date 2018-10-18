 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия модернизировала ядерные бункеры в Калининградской области, - CNN


фото: interpolit
Россия модернизировала военные бункеры, включая бункер с ядерным оружием, расположенные в Калининградской области

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на спутниковые данные частной компании ImageSat International.

На снимках со спутника, которые были сделаны с 19 июля по 1 октября, видно, что на этих объектах ведется масштабная модернизация.

Фотографии также свидетельствуют о строительстве еще 40 новых бункеров рядом с Приморском. Эти конструкции окружают старые бункеры.

Изображение от 18 июля показывает бункеры в стадии строительства, а через 10 недель они выглядят завершенными.

Читайте также: Непредсказуемая траектория Кремля. Почему Путин грозит миру новым оружием

По спутниковым снимкам также видно, что модернизация проведена в Черняховске, на территории базы, где размещена 152-я ракетная бригада российских военных. В феврале база получила ядерные ракеты Искандер, отмечает телеканал.

Командующий военно-морскими силами США в Европе и Африке Джеймс Фогго в комментарии CNN заявил, что усиление российских позиций в Калининградской области не остановит НАТО.

Российская сторона публикацию телеканала пока никак не прокомментировала.

Читайте также: Мировая гонка вооружений: возвращение в 70-е

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2018 четверг

больше новостей

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать