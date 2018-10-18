Рада приняла проект бюджета в первом чтении. Что он предусматривает

18 октября, 2018, 19:28

Каким будет курс доллара, минимальная зарплата и темпы роста экономики в 2019 году согласно проекту бюджета в первом чтении

Верховная Рада поддержала постановление (9000-П) “О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019 год”, что фактически означает поддержку проекта государственного бюджета на 2019 в первом чтении.

“За” проголосовали 242 народных избранника.

Для окончательного принятия проекта закона о государственном бюджете на 2019 год депутаты должны проголосовать второй раз 20 ноября и в третьем чтении и в целом - до 1 декабря.

Что предусматривает проект бюджета к первому чтению

При подготовке документа к первому чтению было рассмотрено 2171 предложение, из которых 922 рекомендовано учесть полностью или частично, сообщают в Министерстве финансов.

“Мы получили предложений на сумму 2,2 трлн. грн – еще на два таких бюджета, которые мы сначала подготовили".

"Но я понимаю, что бюджет – это искусство возможного, и что наша задача сейчас принять сбалансированный и реалистичный документ, в котором каждая гривня расходов обеспечена реальными доходами, чтобы после 1 января 2019 года мы могли профинансировать их все в полном объеме”, - отчиталась в Раде и.о. министра финансов Оксана Маркарова.

Согласно правительственному проекту, доходы проекта госбюджета на 2019 год составляют 1 008,4 млрд грн (в том числе общего фонда – 994,1 млрд гривен). Это на 9% выше по сравнению с 2018 годом.

В то же время расходы составят 1,094 трлн гривен, что на 10% больше, чем в 2018 году.

Проект бюджета предусматривает, что рост реального ВВП должен быть на уровне 3%. Уровень инфляции при этом - 7,4%.

Предельный уровень дефицита госбюджета рассчитан на уровне 89,989 млрд грн или 2,3% ВВП.

Рост минимальной зарплаты с января 2019 года предусмотрен на уровне 12% - с 3723 гривен до 4173 гривен.

Расчеты в проекте бюджета осуществлены на основе прогнозного курса гривни на конец года в размере 29,4 гривни за доллар.

Госдолг должен сократиться с 60% ВВП в этом году до 52,2% в 2019-м, к 2020 г – до 49% ВВП.

На что пойдут деньги бюджета

Премьер-министр Владимир Гройсман считает проект госбюджета "абсолютно реалистичным" и "полностью сбалансированным". На какие сферы в первом чтении предусмотрено больше средств?

Безопасность и оборона - 209,7 млрд гривен (+31,7 млрд грн по сравнению с 2018)

Увеличиваются расходы на повышение обороноспособности и защиту украинской границы, также предусмотрена модернизация военной техники и повышение зарплаты украинским бойцам.

На финансирование Министерства внутренних дел предусмотрена сумма 71,6 млрд гривен, что на 19% больше, чем в текущем году (60,1 млрд гривен). В то же время на Генеральную прокуратуру предусмотрена примерно та же сумма, что и в 2018 году - 7,2 млрд гривен.

Новые дороги - 55,1 млрд грн.(+7,4 млрд грн больше, чем в этом году)

Социальные расходы - 301,8 млрд гривен (+14,8 млрд грн в сравнении с 2018)

Правительство планирует повысить минимальную зарплату, монетизировать субсидии и запустить автоматическую индексацию пенсий.

Также предусмотрено увеличение размера субвенции местным бюджетам на выплату социальных пособий на 3,1 млрд грн, до 63 млрд грн.

Охрана здоровья - 92,3 млрд. грн (+8,4 млрд грн )

Сводный бюджет на здравоохранение на 10% больше, чем в 2018 году. Средства пойдут на реформу первичного звена, изменения в экстренной медицине. Также в 2019 году правительство планирует финансировать бесплатные обследования по рекомендации семейного врача.

Образование - 242,6 млрд грн (+28 млрд грн по сравнению с 2018)

За счет роста расходов на образование обещают увеличить учительские зарплаты (на 9%).

Поддержка аграриев - 7,9 млрд грн

Для поддержки животноводства, удешевление закупки украинской сельхозтехники, развитие небольших фермерских хозяйств.

Культура - 5,5 млрд грн

Для поддержки украинского кино и восстановление культурных объектов, которые выберет общественность.

Еще одной важной статьей расходов является обслуживание государственного долга:

“Сегодня основным из грузов для Украины является государственный долг, который был образован с 2005 по 2013 годы в объеме примерно 50 млрд долларов. Это колоссальные ресурсы, которые мы должны выдавать. И 417 млрд будет направлено в следующем году на выплату тех долгов, которые заимствовали не мы”, - заявил премьер во время KIEF.