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Рада не поддержала изменения в Налоговый кодекс


фото: 5.ua
Верховная Рада не поддержала проект Закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов" (№9085) авторства Нины Южаниной

Об этом сообщает Еспресо.TV

Во время голосования в парламенте в четверг, 18 октября, среди присутствующих в зале 331 народных депутатов в поддержку законопроекта отдали 194 голоса, против было 5, воздержались 20, не голосовали 112.

Как известно, поданный Кабинетом министров Украины законопроект, председатель Верховной Рады постановил принять за основу, с учетом предложений Комитета.

"Поручить Комитету Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики доработать указанный законопроект с учетом замечаний и предложений субъектов права законодательной инициативы внести его на рассмотрение Верховной Рады Украины во втором чтении", - говорилось в постановлении.

Законопроект №9085 среди прочего предусматривает изменения в Налоговый кодеса ​​в части пересмотра ставок акцизного налога, экологического налога и рентной платы с учетом индекса потребительских цен, а также индекса цен производителей промышленной продукции прогнозировались в 2018 году на уровне 109,0% и 110, 3% соответственно.

  • Напомним, Верховная Рада в четверг, 18 октября, приняла Кодекс о банкротстве, который среди прочего поспособствовует восстановлению платежеспособности украинцев.
  • Также Рада отказалась отменить постановление, в котором просит СНБО применить санкции к телеканалам "112 Украина" и NewsOne.
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