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"Империи не вечны, тирана свергнут": Кольченко написал письмо Сенцову


фото: krymr.org
Незаконно осужденный в России украинец Александр Кольченко написал письмо со словами поддержки другому украинскому политзаключенному Кремля - режисеру Олегу Сенцову

Об этом сообщила член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передает "Укринформ".

В письме Кольченко выразил уверенность в падении путинского режима и пожелал Сенцову скорейшего выздоровления.

"Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель так и не достигнута, даже частично. Мне уже в конце недельного голодания казалось, что все наши старания тщетны, хотя я где-то в глубине души надеялся, что ошибаюсь. Весь период твоего голодания старался по мере возможности отслеживать новости о тебе; очень переживаю за тебя. Очень трудно смириться с мыслью о том, что находясь здесь, ты как крошка - бессилен, не в состоянии ни на что повлиять. Мне очень трудно представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана свергнут. С каждым днем уверенность в этом все отчетливее. Выздоравливай скорее! Береги себя", - написал Кольченко.

По словам Татьяны Щур, Сенцов уже получил письмо.

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