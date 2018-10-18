"Империи не вечны, тирана свергнут": Кольченко написал письмо Сенцову
Об этом сообщила член Уральской правозащитной группы Татьяна Щур, передает "Укринформ".
В письме Кольченко выразил уверенность в падении путинского режима и пожелал Сенцову скорейшего выздоровления.
"Привет, Олег! Мне очень жаль, что заявленная тобой цель так и не достигнута, даже частично. Мне уже в конце недельного голодания казалось, что все наши старания тщетны, хотя я где-то в глубине души надеялся, что ошибаюсь. Весь период твоего голодания старался по мере возможности отслеживать новости о тебе; очень переживаю за тебя. Очень трудно смириться с мыслью о том, что находясь здесь, ты как крошка - бессилен, не в состоянии ни на что повлиять. Мне очень трудно представить ту степень, в которой ты чувствуешь себя уставшим и разочарованным. Не отчаивайся и помни, что империи не вечны, тирана свергнут. С каждым днем уверенность в этом все отчетливее. Выздоравливай скорее! Береги себя", - написал Кольченко.
По словам Татьяны Щур, Сенцов уже получил письмо.
- Напомним, Кольченка и Сенцова задержали в оккупированном Крыму российские спецслужбы в мае 2014 года по обвинению в терроризме. В августе 2015 года российский суд незаконно приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченка оккупанты приговорили к 10 годам колонии. Оба политзаключенного вину не признали.
- Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая 2018 года с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- В конце мая Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова. Позже Кольченко был вынужден прервать голодовку из-за значительного ухудшения здоровья и опасность для жизни.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентировался в датах, его хотели принудительно кормить. Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного. Великобритания требует немедленно освободить Сенцова. У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровье политзаключенного потерпело непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли. Сестра Сенцова Наталья Каплан опровергла сообщения о госпитализации украинца в реанимацию.
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