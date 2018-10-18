"Решала" с Киевщины обещал за $150 тысяч взятки "повоздействовать" на Госстройинспекцию

18 октября, 2018, 11:35

На Киевщине задержан мужчина, который за $150 взятки обещал повлиять на руководство областной Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

Прокурор напомнил о своем обещании: "Все заявления о взяточничестве в области будут эффективно отрабатываться.

Вплоть до наручников для тех, кто требует деньги". Он добавил, что если подтвердятся связи таких "решал" с руководством ДАБИ, то задержит и этих чиновников.