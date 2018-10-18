"Реал" нашел замену тренеру-неудачнику
18 октября, 2018, 12:08
Итальянец Антонио Конте может заменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера "Реала"
Об этом сообщает Football-Italia.
В понедельник, 15 октября, уже состоялись переговоры руководства мадридского клуба с итальянским тренером.
Сейчас Конте ведет судебную тяжбу с "Челси", и требует выплатить ему компенсацию в 10 млн евро за досрочное увольнение из лондонского клуба.
"Реал" под руководством Хулена Лопетеги не смог забить в четырех последних матчах, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.
- Напомним, "Реал" опозорился в матче Лиги чемпионов против российского ЦСКА.
- Хулен Лопетегі был назначен тренером "Реала" в июне и был со скандалом уволен из сборной Испании перед стартом на чемпионате мира.
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