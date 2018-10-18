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"Реал" нашел замену тренеру-неудачнику


фото: championat.com
Итальянец Антонио Конте может заменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера "Реала"

Об этом сообщает Football-Italia.

В понедельник, 15 октября, уже состоялись переговоры руководства мадридского клуба с итальянским тренером.

Сейчас Конте ведет судебную тяжбу с "Челси", и требует выплатить ему компенсацию в 10 млн евро за досрочное увольнение из лондонского клуба.

"Реал" под руководством Хулена Лопетеги не смог забить в четырех последних матчах, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.

 

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