"Реал" нашел замену тренеру-неудачнику

18 октября, 2018, 12:08

Итальянец Антонио Конте может заменить Хулена Лопетеги на посту главного тренера "Реала"

Об этом сообщает Football-Italia.

В понедельник, 15 октября, уже состоялись переговоры руководства мадридского клуба с итальянским тренером.

Сейчас Конте ведет судебную тяжбу с "Челси", и требует выплатить ему компенсацию в 10 млн евро за досрочное увольнение из лондонского клуба.

"Реал" под руководством Хулена Лопетеги не смог забить в четырех последних матчах, один раз сыграл вничью и потерпел три поражения.