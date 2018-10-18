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Путин о ядерном ударе по РФ: Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не может стать инициатором ядерной войны, поскольку ее военная доктрина не предусматривает превентивного удара

Об этом он сказал в четверг, 18 октября, во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай.

Глава Кремля также добавил, что не боится уничтожения россиян, поскольку они, по его словам, "попадут в рай".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они - просто сдохнут", - сказал Путин.

При этом его последняя реплика вызвала среди людей в зрительном зале бурный смех.

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