Путин о ядерном ударе по РФ: Мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут
18 октября, 2018, 17:28
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы не может стать инициатором ядерной войны, поскольку ее военная доктрина не предусматривает превентивного удара
Об этом он сказал в четверг, 18 октября, во время заседания Международного дискуссионного клуба Валдай.
Глава Кремля также добавил, что не боится уничтожения россиян, поскольку они, по его словам, "попадут в рай".
"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы - жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они - просто сдохнут", - сказал Путин.
При этом его последняя реплика вызвала среди людей в зрительном зале бурный смех.
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- Напомним, по информации телеканала CNN, ссылающегося на спутниковые данные частной компании ImageSat International, Россия модернизировала ядерные бункеры в Калининградской области.
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