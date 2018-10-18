Психологи предупреждают: рождественская музыка может плохо влиять на психику

18 октября, 2018, 12:37

Оказывается, рождественские и новогодние песни, которые уже скоро будут играть в каждом магазинчике, могут плохо повлиять на наше психическое здоровье

Об этом пишет Business Insider.

По словам клинического психолога Линды Блэр, неумолимые праздничные мелодии могут морально истязать людей, учитывая что они постоянно повторяются.

"Люди, работающие в магазинах на Рождество, должны настроить нормальный рождественский плейлист, потому что иначе он будет мешать вам сосредоточиться на чем-нибудь еще", - говорит Блэр. "Ты просто тратишь всю свою энергию, пытаясь не слышать то, что слышишь".

Сначала праздничная музыка может вызвать чувство ностальгии. Но после десятого или двадцатого круга можно почувствовать раздражение, скуку и даже страдания.

Это "простой эффект воздействия", - рассказала NBC психолог Виктория Уильямсон. По сути, когда вы слышали песню определенное количество раз, мозг становится перенасыщенным, и вы начинаете находить ее неприятной. Тогда другие стрессы денег, путешествий, могут обостриться.

Однако рождественская музыка никуда не уйдет, ведь магазины рассматривают ее как фактор влияния на клиентов, которые потратят больше. Фактически, некоторые исследования показали, щопраильний баланс рождественских песен может заставить покупателей чувствовать себя более позитивно. По этой же причине некоторые магазины используют "праздничные ароматы", такие как сосна и корица.