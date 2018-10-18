Президент РФ назвал керченскую трагедию следствием расстрелов в школах США

18 октября, 2018, 17:46

Президент России Владимир Путин сказал, что на массовое убийство в Керчи повлияли трагические события в школах США

Об этом он заявил 18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой, каких-то лжегероев для себя создают", - заявил он.

Путин считает, что молодые люди "хватают этот суррогат героизма", потому что для них не создают "нужного, интересного и полезного контента" и винит в этом глобализацию и интернет.

"Это, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете созданы целые сообщества", - сказал он.