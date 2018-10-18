Президент РФ назвал керченскую трагедию следствием расстрелов в школах США
18 октября, 2018, 17:46
Президент России Владимир Путин сказал, что на массовое убийство в Керчи повлияли трагические события в школах США
Об этом он заявил 18 октября на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Все началось с известных трагических событий в школах Соединенных штатов. Молодые люди с неустойчивой психикой, каких-то лжегероев для себя создают", - заявил он.
Путин считает, что молодые люди "хватают этот суррогат героизма", потому что для них не создают "нужного, интересного и полезного контента" и винит в этом глобализацию и интернет.
"Это, судя по всему, результат глобализации, как ни странно. В соцсетях, в интернете созданы целые сообщества", - сказал он.
- Напомним, 17 октября в городе Керчь, в оккупированном Россией Крыму, прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
- В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
- Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели человек с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
- Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.
- Из-за событий в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
- Количество жертв в результате взрыва и стрельбы в колледже оккупированной Керчи увеличилось до 21.
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