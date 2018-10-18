Посреди Галерного залива столицы прогремел взрыв, есть пострадавший
18 октября, 2018, 13:33
В Голосеевском районе Киева, на берегу Галерной залива прогремел мощный взрыв, в результате чего получил ранения человек
Об этом сообщают "Вартови. Еспресо".
Отмечается, что одного мужчину с различными травмами увезли в больницу. Сейчас на месте работают взрывотехники, а причины инцидента устанавливаются.
Сейчас полицейские отказываются давать любые комментарии, ведь доподлинно неизвестно, что взорвалось и почему.
Одна из версий, мужчина хотел "поглушити" рыбу, но рыбацкой принадлежности и лодки на месте событий не нашли.
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