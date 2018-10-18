Погибший в Украине американский пилот впервые летал на Су-27
18 октября, 2018, 20:43
Американский пилот Сет Неринг, который погиб в катастрофе самолета Су-27 на Винниччине, впервые принимал участие в зарубежных учениях
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Национальной воздушной гвардии Калифорнии.
Также стало известно, что Неринг впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.
В ВВС США отметили, что присоединились к украинскому расследованию катастрофы. Они предоставили сотрудников службы безопасности для изучения деталей и помощи расследованию.
- Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
- СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
- В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.
- Погибшим командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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