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Погибший в Украине американский пилот впервые летал на Су-27

Американский пилот Сет Неринг, который погиб в катастрофе самолета Су-27 на Винниччине, впервые принимал участие в зарубежных учениях

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

Также стало известно, что Неринг впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

В ВВС США отметили, что присоединились к украинскому расследованию катастрофы. Они предоставили сотрудников службы безопасности для изучения деталей и помощи расследованию.

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