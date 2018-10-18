Погибший в Украине американский пилот впервые летал на Су-27

18 октября, 2018, 20:43

Американский пилот Сет Неринг, который погиб в катастрофе самолета Су-27 на Винниччине, впервые принимал участие в зарубежных учениях

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

Также стало известно, что Неринг впервые выполнял полет на самолете Су-27УБ.

В ВВС США отметили, что присоединились к украинскому расследованию катастрофы. Они предоставили сотрудников службы безопасности для изучения деталей и помощи расследованию.