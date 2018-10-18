Подозреваемый в деле пропавшего саудовского журналиста погиб в автокатастрофе, – СМИ
Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
Лейтенант саудовских ВВС Мешал Саад Альбостани был одним из 15 подозреваемых, которые находились в консульстве Саудовской Аравии, когда туда зашел пропавший журналист.
Альбостані прибыл в Турцию в 13.45 2 октября и покинул страну в 21.46 того же дня.
Об обстоятельствах автокатастрофы, в которой погиб подозреваемый, пока ничего не известно.
Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.
2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.
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