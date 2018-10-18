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Подозреваемый в деле пропавшего саудовского журналиста погиб в автокатастрофе, – СМИ

Один из подозреваемых в деле исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги погиб в автокатастрофе в Эр-Рияде

Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Лейтенант саудовских ВВС Мешал Саад Альбостани был одним из 15 подозреваемых, которые находились в консульстве Саудовской Аравии, когда туда зашел пропавший журналист.

Альбостані прибыл в Турцию в 13.45 2 октября и покинул страну в 21.46 того же дня.

Об обстоятельствах автокатастрофы, в которой погиб подозреваемый, пока ничего не известно.

Журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября во время визита в консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.

2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же самое время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.

 

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