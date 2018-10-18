Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки экстрадировали из Германии
18 октября, 2018, 11:21
Северина Квасимирова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве тележурналистки Виктории Мариновой, доставили в Софию
Это подтвердило Министерство внутренних дел Болгарии, передает болгарское издание БГНЕС.
В аэропорту, где приземлился самолет с подозреваемым, усилили меры безопасности, наряды полиции, жандармерии и судебную охрану. На борту самолета с Квазимировим находилась охрана.
По данным пресс-центра, из Софии подозреваемого привезут в город Русе, где в присутствии государственного или частного адвоката ему будет предъявлено обвинение. Суд города Русе течение трех суток должен избрать для него меру пресечения.
- Напомним, 6 октября в болгарском городе Русе изнасиловали и убили административного директора и ведущую регионального канала TVN Викторию Маринову. Последней темой, над которой она работала, был так называемый GPGate - скандал вокруг хищения средств из фондов ЕС.
- 10 октября во Германии задержали 21-летнего гражданина Болгарии, который подозревается в убийстве тележурналистки Виктории Мариновой.
- Позже Северин Квасимиров признался в убийстве Мариновой, однако отрицал, что изнасиловал ее.
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