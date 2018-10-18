Подозреваемого в убийстве болгарской журналистки экстрадировали из Германии

18 октября, 2018, 11:21

Северина Квасимирова, которого подозревают в изнасиловании и убийстве тележурналистки Виктории Мариновой, доставили в Софию

Это подтвердило Министерство внутренних дел Болгарии, передает болгарское издание БГНЕС.

В аэропорту, где приземлился самолет с подозреваемым, усилили меры безопасности, наряды полиции, жандармерии и судебную охрану. На борту самолета с Квазимировим находилась охрана.

По данным пресс-центра, из Софии подозреваемого привезут в город Русе, где в присутствии государственного или частного адвоката ему будет предъявлено обвинение. Суд города Русе течение трех суток должен избрать для него меру пресечения.