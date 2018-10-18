Парламент Молдовы не поддержал включение евроинтеграции в Конституцию
Об этом сообщает Newsmaker.
В первом и во втором чтении за проект проголосовало только 54 депутата, а для изменения Конституции нужно минимум 67 голосов.
"У этой страны был шанс, но, кажется, это дело следующего поколения", - заявил спикер Андриан Канду.
Во время голосования во втором чтении депутаты от Либеральной и Либерально-демократической партий в знак протеста покинули зал заседаний.
"Мы так понимаем, либералы отказались от европейской интеграции. Избиратели, которые проголосовали за них, должны запомнить этот день", - сказал Андриан Канду.
Также в голосовании не участвовали представители Партии социалистов и Партии коммунистов, которые назвали предложения неконституционными.
На прошлой неделе поправки в Конституцию вынесли на рассмотрение, но после длительных обсуждений, голосование решили перенести на эту неделю.
Тогда спикер Андриан Канду выразил сожаление, что политические интересы и разочарование оппозиции, в лице либерал-демократов и социалистов, мешают утверждению важных для Молдовы стратегий. Не поддержали проект и либералы с коммунистами.
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