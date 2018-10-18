Обыскали квартиру родителей "керченского стрелка", они знали об увлечении сына оружием

18 октября, 2018, 10:24

В оккупированной Керчи обыскали квартиру и допросили родителей студента, которого подозревают в стрельбе в колледже

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Родители Владислава живут отдельно. Отец парня на допросе признался, что ему трудно было общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Друзей у парня, по словам отца, не было.

Так же были напряженные отношения с мамой. Родители знали об увлечении сына оружием, однако, не придавали этому особого значения.

Вечером в колледже в личных вещах молодого человека нашли еще одну бомбу, ее обезвредили. Оперативный штаб сообщил, что сообщников у парня не было. По словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, с сегодняшнего дня во всех детских садах и школах полуострова появится вооруженная охрана.

Отметим, что в массовом убийстве людей в колледже подозревают Владислава Рослякова 2000 года рождения, который, по предварительной версии, застрелился на месте событий.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник, близкий к следствию, Владиславу назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Таким образом следствие хочет выяснить психиатрический состояние убийцы и, если удастся, понять мотивы его действий.