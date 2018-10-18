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Обыскали квартиру родителей "керченского стрелка", они знали об увлечении сына оружием


фото: tass
В оккупированной Керчи обыскали квартиру и допросили родителей студента, которого подозревают в стрельбе в колледже

Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Родители Владислава живут отдельно. Отец парня на допросе признался, что ему трудно было общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Друзей у парня, по словам отца, не было.

Так же были напряженные отношения с мамой. Родители знали об увлечении сына оружием, однако, не придавали этому особого значения.

Вечером в колледже в личных вещах молодого человека нашли еще одну бомбу, ее обезвредили. Оперативный штаб сообщил, что сообщников у парня не было. По словам так называемого главы Крыма Сергея Аксенова, с сегодняшнего дня во всех детских садах и школах полуострова появится вооруженная охрана.

Отметим, что в массовом убийстве людей в колледже подозревают Владислава Рослякова 2000 года рождения, который, по предварительной версии, застрелился на месте событий.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник, близкий к следствию, Владиславу назначили посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Таким образом следствие хочет выяснить психиатрический состояние убийцы и, если удастся, понять мотивы его действий.

  • Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.
  • В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракте путем подрыва взрывного устройства.
  • Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели человек с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.
  • Из-за события в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнования украинцам, которые потеряли близких.
  • По состоянию на утро 18 октября количество погибших, включая Рослякова, возросло до 20 человек, еще 5 - в коме.
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