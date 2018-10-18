Названо имя американского пилота, погибшего при падении Су-27 на Виннитчине

18 октября, 2018, 07:59

В результате падения украинского самолета Су-27 во время военных учений "Чистое небо" погиб американский подполковник, пилот Сет "Джетро" Неринг

Об этом говорится в официальном заявлении 144-го подразделения Национальной гвардии Калифорнийской авиации на странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

"Джетро уже более 20 лет является членом семьи 144-го подразделения. Он начал свою карьеру здесь как начальник экипажа прежде чем его назначили пилотом; он более 15 лет летал на Viper V-F-16, а потом перешел на F-15 Eagle. Любая потеря всегда тяжела, и наши мысли и молитвы сейчас направлены на поддержку семьи и друзей Джетро", - подчеркнули в ведомстве.