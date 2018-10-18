Названо имя американского пилота, погибшего при падении Су-27 на Виннитчине
18 октября, 2018, 07:59
В результате падения украинского самолета Су-27 во время военных учений "Чистое небо" погиб американский подполковник, пилот Сет "Джетро" Неринг
Об этом говорится в официальном заявлении 144-го подразделения Национальной гвардии Калифорнийской авиации на странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.
"Джетро уже более 20 лет является членом семьи 144-го подразделения. Он начал свою карьеру здесь как начальник экипажа прежде чем его назначили пилотом; он более 15 лет летал на Viper V-F-16, а потом перешел на F-15 Eagle. Любая потеря всегда тяжела, и наши мысли и молитвы сейчас направлены на поддержку семьи и друзей Джетро", - подчеркнули в ведомстве.
- Ранее стало известно, что в Винницкой области упал самолет Су-27 во время учебно-боевого полета. Двое пилотов погибли.
- СМИ опубликовали первые фото и видео с места падения истребителя Су-27 возле села Уланов.
- В ВВС США официально подтвердили участие американского пилота в инциденте с самолетом Су-27 на учениях в Украине.
- Погибшим командиром экипажа был полковник Петренко Иван Николаевич, заместитель командира по авиации – начальник авиации воздушного командования “Запад” Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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