НАТО и Македония начали формальные переговоры о вступлении

18 октября, 2018, 14:38

В штаб-квартире НАТО начались двухдневные официальные формальные переговоры о присоединении Македонии

Об этом сообщает сайт Альянса.

"Бывшая Югославская Республика Македония сделала важный шаг на пути к членству в НАТО в четверг (18 октября 2018 года), начав двухдневные официальные формальные переговоры о присоединении в штаб-квартире НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Переговоры охватывают детальные аспекты членства, включая политические, военные и юридические вопросы.

Переговоры возглавляют помощник генсека НАТО по политическим делам и политике безопасности Алехандро Альваргонзалес, македонскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр и министр обороны Радмила Шекеринськи-Янковская.

Работа над процессом вступления Македонии началась в июле после официального приглашения НАТО на брюссельском саммите.

На недавней встрече министров обороны стран НАТО Столтенберг подчеркнул, что "когда все конституционные изменения относительно нового названия будут завершены, мы сможем подписать протокол о присоединении".

Как сообщалось, референдум о смене названия Македонии признали таким, что не состоялся, из-за низкой явки избирателей.

По официальным данным Государственной избирательной комиссии после обработки 100% бюллетеней, явка на референдуме составила 36,91%, тогда как законодательство требует участия более 50% избирателей.

Изменение названия страны на Северную Македонию поддержали 91,46% граждан, которые приняли участие в голосовании. Против выступили 5,65%.