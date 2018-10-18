На Южно-Украинской АЭС был обесточен один из энергоблоков

18 октября, 2018, 12:03

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосистемы Украины из-за неисправности системы автоматического регулирования турбины

Об этом говорится на официальном сайте АЭС.

В сообщении говорится, что нет никаких нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации. И добавляют, что первый и второй энергоблоки работают в заданном режиме.

Также отмечают, что радиационная обстановка на АЭС соответствует нормам безопасности, радиационной фон на уровне естественных фоновых значений и выбросы и радиоактивных веществ не превышают допустимых значений.