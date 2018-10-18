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На Донбассе ранены двое бойцов ВСУ, потери оккупантов - 4 человека

За прошедшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в зоне проведения ООС

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была полностью контролируемой бойцами ООС: противники 17 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 7 раз - с запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Во враждебные обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Екатериновка, Новолуганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Новомихайловка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Лебединский и Широкино.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Опорные пункты вблизи Талаковка накрыли огнем из минометов 120-го калибра, а в районе населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Лебединский и Широкино - из минометов калибра 82 мм.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, четырех боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки ранены", - отметили в ведомстве.

Сегодня, 18 октября, российские наемники уже 2 раза обстреляли позиции у населенных пунктов Гнутово и Водяное из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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