Министр финансов США не поедет на саммит в Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста
Об этом Мнучин написал в Twitter.
Министр финансов добавил, что такое решение он принял после встречи с президентом США Дональдом Трампом.
"Только что встретился с Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео и мы решили, что я не буду участвовать в Инвестиционной инициативе будущего в Саудовской Аравии", - написал Мнучин.
Бойкот инвестиционному саммиту объявили также министры из Великобритании, Франции и Нидерландов. Они выразили глубокую обеспокоенность из-за исчезновения саудовского журналиста.
Just met with @realDonaldTrump and @SecPompeo and we have decided, I will not be participating in the Future Investment Initiative summit in Saudi Arabia.— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) 18 жовтня 2018 р.
Журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.
2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.
Один из подозреваемых по делу исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги погиб в автокатастрофе в Эр-Рияде.
Читайте также
-
16 октября, 2018 Виталий Портников:Путин больше не поедет на Афон
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
-
15 октября, 2018 Чего хотят украинские зрители, или без звезд вход запрещен
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-