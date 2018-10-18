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Министр финансов США не поедет на саммит в Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин не приедет на инвестиционный саммит в Саудовской Аравии из-за исчезновения журналиста Washington Post Джамала Хашогги

Об этом Мнучин написал в Twitter.

Министр финансов добавил, что такое решение он принял после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Только что встретился с Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео и мы решили, что я не буду участвовать в Инвестиционной инициативе будущего в Саудовской Аравии", - написал Мнучин.

Бойкот инвестиционному саммиту объявили также министры из Великобритании, Франции и Нидерландов. Они выразили глубокую обеспокоенность из-за исчезновения саудовского журналиста.

Журналист Джамаль Хашогги пропал 2 октября во время визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным турецких правоохранителей, там его, скорее всего, убили.

2 октября в Стамбул прибыли 15 граждан Саудовской Аравии, среди которых и чиновники. Они находились в саудовском консульстве в то же время, что и Хашогги. Все они позже покинули Турцию.

Один из подозреваемых по делу исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашогги погиб в автокатастрофе в Эр-Рияде.

 

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