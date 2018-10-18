Можно ли установить минимальную зарплату 7700 грн с 2019 года. Прогноз советника по реформам Миклоша

18 октября, 2018, 08:56

Высокие зарплаты в Украине зависят не от разрешения правительства на их повышение, а от эффективных реформ

Об этом заявил глава стратегической группы советников по поддержке реформ Иван Миклош в эфире "5 канала".

Он отреагировал на требования профсоюзов, которые 17 октября провели митинг под зданием правительства. В частности, они призывают заложить в госбюджет-2019 минимальную зарпалату на уровне 7700 грн, пенсии - 2840 грн и прожиточный минимум на уровне 5000 грн.

"Говорить с людьми нужно, но надо им сказать, что это чистый популизм. Если бы это было только по решению правительства, почему бы не 10 000, почему не 15. Не было бы тогда бедных стран, если бы это было так просто", - подчеркнул Миклош.

Он напомнил, что 26 лет назад, когда возникли независимые Украина и Словакия, то их экономический уровень был примерно одинаков, как и зарплаты. Несмотря на это, средняя зарплата в Словакии - 1000 евро, средняя зарплата в Украине - 270 евро.

"Минимальная зарплата в Словакии - выше, чем эти восемь тысяч, но не потому, что правительство разрешило повысить, а потому, что правительство делало реформы. Потому что были инвестиции и было устойчивый экономический рост и потому, что конкурентоспособность словацкой экономики благодаря реформам выше, чем в Украине. возможно, целью правительства должны быть высокие зарплаты, но это возможно только на основе реальной конкурентоспособности и производительности труда, повышаются на основе реформ, притока инвестиций и модернизации экономики ", - подытожил Миклош.