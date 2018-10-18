 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Мейвезер назвал Нурмагомедову правила, по которым он согласится на бой


фото: sport-express
Американский боксер Флойд Мейвезер назвал условие поединка с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым

Об этом сообщает TMZ.

По словам Мейвезера, бой должен состояться по правилам бокса.

"Мы можем организовать такой бой. Бокс или ММА? Хабиб меня вызвал, поэтому он должен прийти в мой мир. Только бокс - игра по моим правилам. Он сказал, чтоуложил Макгрегора, а я не смог. Ну что же, приходи в бокс - и я уложу тебя спать. За бой с Хабибом я заработаю больше, чем за бой с Конором, будет около $200 млн", - сказал Мейвезер.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

больше новостей

18 октября, 2018 четверг

17 октября, 2018 среда

16 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать