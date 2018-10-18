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Массовое убийство в Керчи: количество погибших снова увеличилось


фото: tass
Количество жертв в результате взрыва и стрельбы в колледже оккупированной Керчи увеличилось до 21

Об этом заявили в медицинских службах, передает российское издание ТАСС.

"Умерла девушка. Таким образом, погибших стало 21", - сообщил собеседник агентству.

Отмечается, что эту информацию также подтвердили в Центре медицины катастроф Крыма, добавив, что потерпевшая скончалась в стационаре.

Ранее сообщалось, что количество погибших увеличилось до 20, а пятеро пострадавших в результате инцидента находятся в коматозном состоянии.

Напомним, 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в политехническом колледже. Сначала сообщалось о 10 погибших и 50 раненых.

В СМИ появилась версия о предполагаемом взрыве газа, однако позже российские власти заявили о теракт путем подрыва взрывного устройства.

Свидетели рассказали, что кроме взрыва слышали стрельбу, некоторые якобы видели человек с автоматами. Также сообщалось о задержании трех подозреваемых и розыске еще одного.

Позже сообщили, в здании нашли тело предполагаемого исполнителя теракта. Предположительно, он совершил самоубийство.

Через события в Керчи Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом. Прокуратура АР Крым открыла дело по факту теракта. Порошенко выразил соболезнование украинцам, которые потеряли близких.

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