Корпорация ROSHEN отремонтировала и оборудовала помещение в Национальном институте рака. Событие

18 октября, 2018, 18:48

Еще не так давно в отделении онкогематологии Национального института рака мечтали о таких условиях работы. Сделан капитальный ремонт помещения, закуплено оборудование.

В 2015 году Марии поставили диагноз — лимфома Ходжкина. За год девушка прошла 3 курса химиотерапии. Безрезультатно. Сейчас единственный шанс на полноценную жизнь - трансплантация костного мозга. "Сначала нужно стимулировать выход стволовых клеток в кровь. Далее их нужно собрать - это называется коллекция. А потом проводят сеанс високозондной химии. Которая собственно и проходит в отдельной закрытой палате", - делится подробностями лечения Мария.

Для успешной процедуры очень важно, чтобы пациент находился в комфортных условиях. "Конечно, это должна быть манипуляционная, которая отвечает всем требованиям манипуляционной. То есть чистая, удобная, с достаточным оборудованием и достаточной освещенностью", - подтверждает врач-гематолог отделения онкогематологии Национального института рака Евгений Кущєвий.

Еще не так давно в отделении онкогематологии Национального института рака мечтали о таких условиях. Ведь те, в которых сейчас находятся пациенты — далеки от идеала. Помочь взялась корпорация Рошен. И выделил почти 3 миллиона гривен.

"На самом деле, в этом отделении протекает крыша. И откровенно говоря - есть грибок. Поэтому, вплоть до кирпича была вычищена эта комната. Сделан капитальный ремонт только этого помещения, закуплено оборудование", - рассказывает Ирина Пономаренко, директор по развитию социальных проектов Roshen.

Без такой помощи, больница в одиночку бы не справилась, считает Евгений Кущевой: "Мы очень благодарны, что корпорация Рошен решила помочь нам в этом проекте, что потратила деньги на этот проект. Потому что он для нас очень принципиальный. Это пожалуй первый такой шаг в то будущее трансплантационного института, который мы себе представляем".

В корпорации говорят, что будут поддерживать уникальное для Украины медицинское заведение и в дальнейшем