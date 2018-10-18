Количество погибших от урагана "Майкл" возросло до 33 человек

18 октября, 2018, 09:16

Мощнейший ураган на континентальной части США унес жизни 33 человек

Об этом сообщает издание USA Today.

Правительство сообщило еще о 7 смертельных случаев во Флориде, учитывая округ Бэй. Суммарно количество жертв во Флориде 23 человека.Это в дополнение к, по меньшей мере, 10 жертв шторма в других местах Юга.

Один за одним жители Мексико Бич, одного из наиболее пострадавших от урагана районов, возвращаются домой, чтобы впервые посмотреть, что случилось с их домами. Для многих жителей это стало настоящим шоком.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что более 124 500 потребителей в штате Флорида в Панхандле остаются без электроэнергии. Более полутора тысяч человек до сих пор находятся в приютах. Также начали восстанавливать работу мобильной связи.

Спасательные группы закончили поисковые работы первого этапа и начали второй этап в сильно поврежденных городах Панама-Сити, Кэллоуэй, Линн-Хейвен и Мексика-Бич.

Согласно последним официальным сообщениям, спасатели эвакуировали 1,602 человека к временных хранилищ и сообщили, что 16,678 людей в безопасности на месте.