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Количество погибших от урагана "Майкл" возросло до 33 человек

Мощнейший ураган на континентальной части США унес жизни 33 человек

Об этом сообщает издание USA Today.

Правительство сообщило еще о 7 смертельных случаев во Флориде, учитывая округ Бэй. Суммарно количество жертв во Флориде 23 человека.Это в дополнение к, по меньшей мере, 10 жертв шторма в других местах Юга.

Один за одним жители Мексико Бич, одного из наиболее пострадавших от урагана районов, возвращаются домой, чтобы впервые посмотреть, что случилось с их домами. Для многих жителей это стало настоящим шоком.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что более 124 500 потребителей в штате Флорида в Панхандле остаются без электроэнергии. Более полутора тысяч человек до сих пор находятся в приютах. Также начали восстанавливать работу мобильной связи.

Спасательные группы закончили поисковые работы первого этапа и начали второй этап в сильно поврежденных городах Панама-Сити, Кэллоуэй, Линн-Хейвен и Мексика-Бич.

Согласно последним официальным сообщениям, спасатели эвакуировали 1,602 человека к временных хранилищ и сообщили, что 16,678 людей в безопасности на месте.

  • Как сообщалось, ураганов стало больше из-за потепления Атлантического океана.
  • Шторм "Майкл" войдет в историю как третий мощный удар по материковой части Соединенных Штатов за всю историю официальных наблюдений после того, как он достиг побережья в среду с силой урагана четвертой категории, постоянная скорость ветров которого составляла 155 миль/ч – всего на 2 мили/ч меньше, чем иконический статус пятой категории.
  • 16 октября сообщалось, что по меньшей мере 19 человек погибли за этот ураган, тысячи людей исчезли, десятки тысяч людей остались без электроэнергии.
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