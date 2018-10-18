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Климпуш-Цинцадзе просит союзников повлиять на действия Венгрии в НАТО

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала союзников Украины присоединиться к переговорам с Венгрией для разблокировки комиссии Украина-НАТО

Об этом она заявила на заседании Украина-НАТО по оценке выполнения Украиной годовой национальной программы (ГНП) под эгидой Комиссии Украина-НАТО по 2018 год, сообщает "Правительственный портал".

Она подчеркнула, что нынешний саммит Альянса показал, что союзники в очередной раз подтвердили свою преданность дальнейшему развитию особого партнерства между Украиной и НАТО, и единственным камнем преткновения на этом пути является блокирование Венгрией Комиссии на уровне министров.

"Будущее Комиссии Украина-НАТО фактически в руках наших союзников. Призываю Альянс активно приобщиться к переговорам с Венгрией, чтобы на практике доказать высокий уровень нашего партнерства", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Как известно, Венгрия уже год блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. В то же время эта комиссия на уровне послов собирается регулярно. В этих заседаниях могут принимать участие и украинские чиновники.

Ранее Киев обратился к Парламентской ассамблеи НАТО с призывом повлиять на Венгрию, которая блокирует евроатлантические устремления Украины.

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